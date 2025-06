June & John la recensione del nuovo road movie di Luc Besson

"June & John", il nuovo road movie di Luc Besson, segna una svolta audace a 66 anni. Con una regia frizzante e ritmata, il cineasta francese si immerge nel linguaggio dei social, utilizzando iPhone e GoPro per un racconto contemporaneo. In un'epoca in cui l'autenticità è fondamentale, Besson riesce a catturare l’essenza del viaggio moderno, portandoci a riflettere su come la tecnologia plasmi le nostre esperienze. Non perderti questa avventura!

A 66 anni il cineasta francese continua a rinnovarsi e osare, firmando una regia scattante, ritmata, contaminata con il linguaggio dei social e l’utilizzo di iPhone e GoPro. Lo abbiamo visto in anteprima al Milano Film Festival. 🔗 Leggi su Wired.it © Wired.it - June & John, la recensione del nuovo road movie di Luc Besson

“June & John” di Luc Besson apre il Milano Film Fest 2025 - “June & John”, il nuovo atteso film di Luc Besson, aprirà in grande stile la prima edizione del Milano Film Fest, che si svolgerà dal 3 all'8 giugno 2025.

June & John, il film segreto di Luc Besson, apre il Milano Film Fest, kermesse con la direzione artistica di Claudio Santamaria. Proiezione dalle 21.30 al Teatro Piccolo di Milano. Tweet live su X

