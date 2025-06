Jovanotti quali concerti farà nell’estate 2025

Dopo l'enorme successo del tour nei palazzetti, Lorenzo Jovanotti si prenderà una breve pausa dai concerti. Non prima però di aver realizzato un'altra grande esperienza, unica nel suo genere. Il 26 luglio infatti canterà a Tarvisio, in provincia di Udine, nell'ambito del No Borders Music Festival ai Laghi di Fusine. La particolarità dell'evento sta nel fatto che sarà riservato esclusivamente a 5 mila ciclisti, confermando la passione di Cherubini per le biciclette. L'accesso sarà consentito soltanto a chi si presenterà in sella, dopo aver fatto uno dei percorsi proposti dagli organizzatori, nell'ottica di un evento capace di unire la gente e di strizzare l'occhio all'ambiente.

