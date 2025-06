Josh O' Connor Paul Mescal e gli altri | ecco i magnifici 7

Josh O'Connor, Paul Mescal e gli altri "magnifici sette" stanno riscrivendo le regole del gioco! Questi talentuosi attori e cantanti sfidano gli stereotipi di genere, abbracciando ruoli audaci e combattendo per cause sociali. In un'epoca in cui l'autenticità è al centro delle discussioni, il loro coraggio ci ispira e ci invita a riflettere su cosa significhi realmente essere uomini oggi. Scoprite perché sono i nuovi eroi da seguire!

Sono attori e cantanti che cercano un'altra direzione, lontana dai classici stereotipi di genere. Dai ruoli che scelgono alle loro battaglie sociali, sono gli uomini che ci piacciono. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Josh O'Connor, Paul Mescal e gli altri: ecco i magnifici 7

