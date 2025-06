Josh Brolin rivela che il trading azionario lo ha reso più ricco della recitazione

Josh Brolin sorprende tutti: il suo segreto per la ricchezza è il trading azionario! L'attore, noto per aver interpretato Thanos nei film Marvel, ha dichiarato che i suoi guadagni dal mercato azionario superano quelli della recitazione. Questo svela un trend crescente tra le celebrità che si lanciano nel trading, cercando nuove fonti di reddito. Chi avrebbe mai pensato che il vero potere non fosse solo sul grande schermo? La finanza è il nuovo palcoscenico!

In una rivelazione che potrebbe sorprendere i fan della Marvel, Josh Brolin, l’uomo dietro l’iconico ruolo di Thanos, afferma di aver guadagnato più soldi facendo trading azionario che recitando. Durante un’intervista con il giornalista Guy Raz, Brolin ha raccontato di come una carriera di attore in stallo lo abbia portato al mercato azionario e di come la disciplina, non la fortuna, abbia trasformato gli investimenti nella sua impresa più redditizia. “Avevo figli che andavano a scuola e non guadagnavo proprio niente, amico”, ha ammesso Brolin. 🔗 Leggi su Cinefilos.it

