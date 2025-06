Joan Gonzalez del Lecce si ritira a 23 anni per un problema al cuore | “Gli abbiamo salvato la vita”

Un ritiro precoce ma necessario: Joan Gonzalez, giovanissimo talento del Lecce, dice addio al calcio a soli 23 anni per un problema cardiaco. "Gli abbiamo salvato la vita", ha dichiarato il presidente Sticchi Damiani, sottolineando l'importanza della salute nel mondo dello sport. In un'epoca in cui la prevenzione è fondamentale, il caso di Gonzalez ci invita a riflettere su come la carriera di un atleta possa cambiare in un attimo. Oggi, si dedica agli studi in Economia, un nuovo capitolo

A dare l'annuncio è stato il presidente, Sticchi Damiani, nella conferenza di fine stagione: "Il suo è un caso di studio". Il calciatore spagnolo s'è dedicato agli studi in Economia. 🔗 Leggi su Fanpage.it

#Lecce: il presidente Sticchi Damiani conferma che il centrocampista Joan #Gonzalez non potrà più giocare a calcio a causa del problema cardiaco Un forte in bocca al lupo a @JoanGonzi per il suo futuro #SerieA Tweet live su X

Era stato costretto a fermarsi l’estate scorsa quando, al rientro in Puglia per il ritiro pre-campionato, lo staff medico aveva riscontrato una patologia cardiaca. A un anno di distanza, purtroppo, il quadro clinico non è cambiato e Joan González non otterrà l’idone Tweet live su X

