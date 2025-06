Jessie J rivela | Ho un cancro al seno

Jessie J, con coraggio e vulnerabilità, ha rivelato di avere un cancro al seno in fase iniziale. Nel suo toccante video su Instagram, la cantante 37enne ha condiviso emozioni e determinazione, unendo la sua lotta a un trend globale di sensibilizzazione sulla salute femminile. Questo momento ci ricorda l'importanza di ascoltare il nostro corpo e di non sottovalutare i segnali. La resilienza è un canto che vale la pena sentire.

La cantante britannica Jessie J ha annunciato pubblicamente che le è stato diagnosticato un tumore al seno in fase iniziale. La rivelazione è arrivata tramite un video pubblicato sul suo profilo Instagram, dove l'artista 37enne ha condiviso con i fan le sue emozioni, i piani per il futuro e la volontà di affrontare la malattia a testa alta. L'annuncio di Jessie J ai fan: "il cancro fa schifo". La star ha spiegato che si sottoporrà a un intervento chirurgico subito dopo la sua performance al Summertime Ball, il festival musicale che si terrà allo stadio di Wembley a Londra alla fine di giugno. "Il cancro fa schifo in qualsiasi forma, ma mi aggrappo alla parola 'iniziale'," ha detto Jessie J nel video.

Jessie J rivela di avere un cancro al seno: “È in una fase iniziale. Dovrò operarmi, sparirò per un po’ “ - Jessie J annuncia di avere un cancro al seno in fase iniziale, un colpo al cuore per i fan. La cantante, nel suo toccante video su Instagram, mette in luce l'importanza della diagnosi precoce, un messaggio cruciale nell'attuale epoca in cui la consapevolezza sul benessere femminile sta crescendo.

