Jessie J rivela di avere un cancro al seno | “È in una fase iniziale Dovrò operarmi sparirò per un po’ “

Jessie J annuncia di avere un cancro al seno in fase iniziale, un colpo al cuore per i fan. La cantante, nel suo toccante video su Instagram, mette in luce l'importanza della diagnosi precoce, un messaggio cruciale nell'attuale epoca in cui la consapevolezza sul benessere femminile sta crescendo. Questo momento di vulnerabilità invita tutti a riflettere sull’importanza dei controlli regolari. Prendersi cura di sé è il primo passo verso la guarigione.

La cantante britannica Jessie J ha pubblicato un video su Instagram in cui rivela di aver ricevuto una diagnosi di cancro al senso. La popstar sottolinea il termine precoce, per indicare che potrebbe essere stata individuata in tempo, poi aggiunge di doversi prendere una pausa per sottoporsi alle cure necessarie. 🔗 Leggi su Fanpage.it

