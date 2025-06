Jessie J | Ho un cancro al seno mi opero e sparisco per un po’

Jessie J ha recentemente rivelato di aver ricevuto una diagnosi di cancro al seno in fase iniziale, un momento che la porterà a prendersi una pausa per affrontare l’operazione. Questo annuncio risuona in un contesto sempre più attento alla salute e alla prevenzione: le celebrità stanno diventando portavoce di battaglie personali, ispirando milioni a non trascurare i controlli medici. La sua forza e vulnerabilità ci invitano a riflettere sull'importanza della salute.

(Adnkronos) – La cantante britannica Jessie J ha annunciato su Instagram di aver ricevuto una diagnosi di cancro al seno in fase iniziale. La 37enne artista, nota per successi come 'Price Tag', ha condiviso la notizia con i suoi fan in un video spiegando di aver trascorso gli ultimi mesi tra visite ed esami medici. . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Jessie J: “Ho un cancro al seno, mi opero e sparisco per un po’”

