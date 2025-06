Jefferson Louis si ritira a 46 anni vanta un record imbattibile | 42 club diversi e 51 trasferimenti

Jefferson Louis, il memorabile globetrotter del calcio, si ritira a soli 46 anni dopo una carriera leggendaria fatta di 52 squadre e 51 trasferimenti. Un record che pochi potranno eguagliare, testimone della sua passione e versatilità. Ora, con lo sguardo rivolto al futuro, abbraccia il ruolo di allenatore per trasmettere la sua esperienza ai giovani. Perché, come dice lui, "Aiutarli è come segnare un gol". Continua a leggere...