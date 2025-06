Jazz in Vigna | musica cibo e vino nei vigneti dei Campi Flegrei

L’estate dei Quartieri Jazz prende vita con la magia di “Jazz in Vigna”: musica avvolgente, prelibatezze culinarie e vini pregiati immersi nei suggestivi vigneti dei Campi Flegrei. Sabato 7 giugno 2025, alle ore 21:00, l’Agriturismo Il Gruccione della famiglia Iovino apre le sue porte per celebrare la X edizione di questo evento imperdibile. Un’occasione unica per lasciarsi trasportare dal ritmo e dalla bellezza di un panorama mozzafiato sul golfo di...