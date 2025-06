Jason Momoa la star di Un film Minecraft nel cast della commedia Netflix con Andy Samberg

Jason Momoa e Andy Samberg insieme in una nuova commedia Netflix? È ufficiale! L’iconico Aquaman si unisce all’ex star di SNL in un progetto che promette risate e azione. Questo film non è solo un’opportunità per esplorare nuovi generi, ma si inserisce perfettamente nel trend crescente delle commedie d'azione. Curiosi di scoprire come i due affronteranno questa sfida? La loro chimica potrebbe regalarci momenti indimenticabili!

Il protagonista di Aquaman è entrato ufficialmente a far parte del progetto della nuova comedy in cui reciterà con l'ex comico del SNL. Netflix ha messo le mani sulla nuova commedia action con due protagonisti sulla scena, la star di Un film Minecraft Jason Momoa e l'ex star del Saturday Night Live Andy Samberg. Al momento, si sa poco del film e di sicuro non si conosce il titolo. La commedia sarà ambientata alle Hawaii, proprio il luogo in cui è nato Jason Momoa. La nuova commedia action di Netflix con Jason Momoa Andy Samberg parteciperà al progetto anche come co-produttore mentre la sceneggiatura sarà firmata da due veterani pluripremiati del Saturday Night Live, Rob Klein e John Solomon. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Jason Momoa, la star di Un film Minecraft nel cast della commedia Netflix con Andy Samberg

