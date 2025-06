Jannik Sinner si sbarazza in scioltezza di Bublik e raggiunge Musetti in semifinale al Roland Garros!

L’Italia torna protagonista sulla terra rossa di Parigi: Jannik Sinner si impone con autorità su Bublik e vola in semifinale, affiancando il talento di Lorenzo Musetti. È un risultato storico, il primo dal 1960 e in epoca Open, che accende l’orgoglio azzurro e infiamma gli appassionati di tennis. La sfida si fa ancora più emozionante: chi raggiungerà la finale? La risposta si avvicina, e il meglio deve ancora venire.

Dopo Lorenzo Musetti, anche Jannik Sinner. Per la prima volta dal 1960 (Nicola Pietrangeli e Orlando Sirola), e la prima assoluta in Era Open, due italiani sono in semifinale al Roland Garros. Il numero 1 del mondo ha un numero di problemi pari a quasi zero contro il kazako Alexander Bublik: 6-1 7-5 6-0 e penultimo atto raggiunto per la seconda volta consecutiva. Sarà un venerdì a tinte tutte italiane al Bois de Boulogne, considerando anche Sara Errani e Jasmine Paolini in semifinale di doppio. Per quel che concerne l’altoatesino l’attesa è più che altro per scoprire chi ci sarà dall’altra parte della rete tra Alexander Zverev e Novak Djokovic. 🔗 Leggi su Oasport.it