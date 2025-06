Jannik Sinner si riscalda con Boisson | scambi con la rivelazione francese – VIDEO

Jannik Sinner si prepara al quarto di finale del Roland Garros scaldando i muscoli con Loïs Boisson, la stella emergente del tennis francese. Un gesto che sottolinea l’importanza del supporto e della collaborazione tra atleti, mentre il torneo si infiamma. Con l'attenzione puntata su Sinner e le nuove promesse, il futuro del tennis promette sorprese entusiasmanti. Sarà interessante vedere se la freschezza di Boisson porterà fortuna al nostro campione!

Jannik Sinner si è riscaldato con Loïs Boisson nella mattinata odierna, in avvicinamento al quarto di finale del Roland Garros che giocherà nel pomeriggio (terzo match a partire dalle ore 12.00) contro il kazako Alexander Bublik. Il numero 1 del mondo ha scambiato con la tennista francese, grande rivelazione del torneo femminile dove con la wild-card si è spinta fino ai quarti di finale (oggi incrocerà la russa Mirra Andreeva dopo aver eliminato la statunitense Jessica Pegula). Il fuoriclasse altoatesino ha avuto modo di scaldare la gamba in vista di una sfida determinante: partirà con tutti i favori del pronostico, ma non dovrà sottovalutare un rivale insidioso che ha firmato la grande impresa contro il britannico Jack Draper al turno precedente. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Jannik Sinner si riscalda con Boisson: scambi con la rivelazione francese – VIDEO

Papa Leone XIV riceve Jannik Sinner in Vaticano: l’incontro tra i due dopo lo scambio di battute a distanza - Oggi, in un clima di grande emozione, Jannik Sinner ha incontrato Papa Leone XIV in Vaticano, dopo un vivace scambio di battute a distanza.

1960 2025: dipende tutto da Jannik Sinner Il Roland Garros di 65 anni fa è stata l'ultima volta in cui due italiani sono arrivati in semifinale di uno Slam, allora furono Pietrangeli e Sirola, con quest'ultimo che fu battuto dal cileno Ayala che poi venne sconfit Tweet live su X

Lorenzo Musetti è il quinto italiano nell'Era Open a raggiungere almeno due semifinali Slam Maggior numero di SF azzurre nei Major 5 - Jannik Sinner 3 - Adriano Panatta 3 - Matteo Berrettini 2 - Corrado Barazzutti 2 - Lorenzo Musetti Tweet live su X

Lehecka loda Jannik Sinner: "In queste condizioni solo Alcaraz può fermarlo. Aver vinto tre game contro di lui è stato un successo"

Si legge su eurosport.it: Continua nell'analisi del match Lehecka: " Quello che voglio dire è che lui ha giocato una partita incredibile. Mi sembrava che il mio gioco oggi non fosse così potente a causa delle condizioni. Dovev ...

Sinner spazza via Ruud in un'ora e 4 minuti: 6-0 6-1. Oggi in semifinale c'è Tommy Paul

Lo riporta ilmessaggero.it: Jannik Sinner torna in campo giovedì 15 maggio agli Internazionali d'Italia contro Casper Ruud negli quarti di finale del Masters 1000 di Roma. Il match si giocherà sul Centrale non prima delle ...

Sinner non si ferma più, batte Cerundolo e vola ai quarti degli Internazionali

Come scrive adnkronos.com: Jannik Sinner, per fare quello che più lo appaga ... Ma dove qualcuno trema, altri si esaltano: Jannik recupera uno 0-30 e riscalda il pubblico con una splendida palla corta.