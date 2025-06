Jannik Sinner in semifinale | Guarderò un po’ Djokovic-Zverev La costanza è determinante

Jannik Sinner si prepara a una semifinale che promette emozioni intense, mentre ci godiamo le sfide di Djokovic e Zverev. La costanza e la determinazione sono i segreti del suo successo: in un Roland Garros 2025 da protagonista, il talento italiano ha dimostrato di avere tutte le carte in regola per fare la differenza. Seguiamo con entusiasmo questo cammino, perché la partita di Sinner è solo all'inizio di un’avventura memorabile.

Missione compiuta per Jannik Sinner. Prestazione granitica del n.1 del mondo contro il kazako Alexander Bublik nei quarti di finale del Roland Garros 2025. Il pusterese si è imposto col punteggio di 6-1 7-5 6-0, mettendo in evidenza le sue ormai note qualità tecniche e soprattutto mentali al cospetto di un avversario che nel secondo set ha cercato di creare qualche piccolo problema al n.1 ATP. Bravo Jannik a essere sempre sul pezzo e a colpire nel momento in cui Bublik ha leggermente abbassato la guardia. In questo modo, l’altoatesino ha bissato il risultato dell’anno scorso, quando giunse al penultimo atto, e ora l’obiettivo è quello di andare oltre. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Jannik Sinner in semifinale: “Guarderò un po’ Djokovic-Zverev. La costanza è determinante”

