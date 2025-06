Jannik Sinner il retroscena | Cosa farò durante Zverev-Djokovic

Jannik Sinner ha fatto il suo ingresso trionfale nelle semifinali di Roland Garros, ma il vero spettacolo si gioca tra Djokovic e Zverev, pronti a sfidarsi questa sera. Con un retroscena intrigante alle spalle, il giovane talento italiano si prepara ad affrontare una delle sfide più importanti della stagione. Cosa farò durante il loro match? Resterò attento, perché ogni mossa potrebbe cambiare le sorti del torneo e avvicinare Sinner a un sogno da realizzare.

Jannik Sinner si è qualificato per le semifinali del Roland Garros, secondo slam stagionale, battendo in tre set il kazako Alexander Bublik, col punteggio di 6-1, 7-5, 6-0. Il prossimo avversario a Parigi del n. 1 del mondo sarà uno tra Novak Djokovic o Alexander Zverev, che si affronteranno stasera. "Lo avevo già affrontato, anche se non sai mai cosa aspettarti da uno come lui. Io mi sono concentrato su me stesso, cercando di essere continuo, anche al servizio nei momenti importanti. Il vento poteva complicare la giornata, ma è stata una buona prestazione. È molto piacevole giocare qui, davanti a questo splendido pubblico”. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Jannik Sinner, il retroscena: "Cosa farò durante Zverev-Djokovic"

«Nessuna partita è facile, bisogna portare rispetto verso chi ho affrontato» ? Le parole di Jannik Sinner dopo aver conquistato un posto in semifinale al #RolandGarros per il secondo anno consecutivo Tweet live su X

Jannik #Sinner sulla scelta di tifare il Milan e il possibile arrivo di Luka #Modric "Modric? Sarebbe bello, no (sorride)? Sì, non voglio sembrare uno che conosce il calcio molto, molto bene, ma i singoli giocatori che abbiamo sono molto bravi. La qualità che abbi Tweet live su X