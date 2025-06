Jannik Sinner e Lorenzo Musetti | due italiani in semifinale al Roland Garros come 65 anni fa! E all’epoca vinse…

l’altro alle 15:45, a un duello che scriverà una pagina indimenticabile della storia del tennis italiano. Due talenti emergenti, pronti a lasciare il segno sui campi parigini, portano avanti con orgoglio e passione la tradizione azzurra nel grande circo internazionale. L’Italia si ferma a guardare: questa semifinale non è solo una sfida sportiva, ma un sogno che diventa realtà.

Jannik Sinner e Lorenzo Musetti, alla fine, la storia l'hanno fatta. C'erano speranze ben più che fondate che si arrivasse a questo punto del Roland Garros, e questo si è trasformato in realtà nell'arco di poco più di 24 ore. L'altoatesino e il toscano, venerdì, scenderanno in campo per le semifinali del Roland Garros dando vita, l'uno alle 14:30 e l'altro alle 19 (non si conosce ancora l'ordine, ma sarà quasi certamente prima Musetti e poi Sinner). Una cosa del genere non accadeva a Parigi da ben 65 anni. Al tempo, infatti, c'erano due che hanno fatto la storia del tennis italiano. Uno è colui che, prima dell'Era Open, è stato tra i dominatori della terra rossa, Nicola Pietrangeli.

