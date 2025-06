Jannik Sinner Bublik sconsolato | L' ho quasi preso ragazzi

Nel cuore di Roland Garros, Jannik Sinner ha dimostrato ancora una volta perché è uno dei talenti più promettenti del tennis mondiale, sconvolgendo Aleksandr Bublik con un dominio inconfutabile. Nonostante le previsioni e la determinazione dell’avversario, il giovane italiano ha scritto un’altra pagina importante della sua carriera. I fan sono rimasti senza parole, ma lui… aveva quasi preso ragazzi. E il suo percorso verso la vetta continua a entusiasmare.

Aleksandr Bublik è stato sconfitto da Jannik Sinner nei quarti di finale del Roland Garros con un netto 6-1, 7-5, 6-0 in un'ora e 49 minuti. Il punteggio riflette il dominio di Sinner, numero 1 al mondo, specialmente nel primo e terzo set, mentre il secondo è stato più equilibrato. Bublik, ranked 62°, aveva previsto la difficoltà del match, dichiarando prima della partita di non avere speranze di vincere un set. Nonostante la sconfitta, il kazako ha mantenuto il suo caratteristico senso dell’umorismo. Su X ha condiviso un tweet, ritwittato dall’account ufficiale del Roland Garros, con una foto dell’abbraccio con Sinner a fine match e la didascalia ironica: “L’ho quasi preso, ragazzi”. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Jannik Sinner, Bublik sconsolato: "L'ho quasi preso ragazzi"

