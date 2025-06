Jamie Foxx si scaglia contro P Diddy | Fottuto bastardo per i neri eri un eroe

Jamie Foxx non le manda a dire. Durante il suo spettacolo al Comedy Store di Los Angeles, ha lanciato un duro attacco a P. Diddy, definendolo “fottuto bastardo” e mettendo in luce le gravi accuse di traffico sessuale che lo coinvolgono. Un confronto che si inserisce in un contesto più ampio di risveglio sociale e responsabilità, dove le voci delle celebrità possono risuonare come campanelli d'allarme. La lotta per la giustizia continua!

Durissimo attacco pubblico della star premio Oscar contro il famoso rapper, al centro di gravi accuse di traffico sessuale e violenze. Jamie Foxx ha pesantemente attaccato P. Diddy mentre si trovava al Comedy Store di Los Angeles per parlare del suo ultimo special su Netflix, What Had Happened Was. Foxx si trovava davanti agli elettori degli Emmy Award e non ha risparmiato attacchi pesanti nei confronti del rapper accusato di traffico sessuale e violenza. L'attacco di Jamie Foxx a P. Diddy "Diddy è fuori di testa, eh?" ha chiesto Foxx al pubblico, in un video condiviso da Urban Hollywood "Non so se finirà in prigione, ma è un gran bastardo. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Jamie Foxx si scaglia contro P. Diddy: "Fottuto bastardo, per i neri eri un eroe"

Jamie Foxx star del film drammatico Fight for '84 - Jamie Foxx torna a collaborare con Netflix per il film drammatico "Fight for '84", ambientato nel mondo dello sport.

Jamie Foxx, l'accusa choc contro Diddy: "Per colpa sua sono finito in coma. Ho chiamato io l'Fbi"

Jamie Foxx: "Sono finito in coma per colpa di Diddy". I testimoni: "Lo ha drogato"

