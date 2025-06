James Gun conferma che è in sviluppo uno spin-off animato di Superman dedicato a Krypto

L’universo di Superman si espande ancora di più con la conferma di James Gunn: uno spin-off animato dedicato a Krypto, il fedele cane super. Ma non finisce qui: Krypto farà il suo debutto live-action nel nuovo film di Gunn, portato in vita tramite CGI, e avrà un ruolo importante anche in "Supergirl: Woman of Tomorrow". L’attesa cresce tra i fan, che si chiedono quale avventura epica li aspetti, e il futuro si prospetta ricco di sorprese.

Krypto il Supercane farà il suo debutto live-action (anche se ovviamente Krypto stesso sarà portato in vita tramite CGI) nel Superman di James Gunn, e si prevede che avrà anche un ruolo significativo in Supergirl: Woman of Tomorrow. Alcuni fan ritengono che il cucciolo, il cui aspetto è basato sul cane di Gunn, Ozu, stia già ricevendo troppa attenzione (come se un cane carino potesse mai essere messo da parte nel marketing), ma i DC Studios hanno piani per il cagnolino che vanno oltre queste apparizioni sul grande schermo. 🔗 Leggi su Cinefilos.it

