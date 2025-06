James Cameron conferma di cosa parlerà il suo prossimo film dopo Avatar

James Cameron sorprende ancora: dopo il successo di Avatar, si lancia nell'adattamento de "I demoni" di Joe Abercrombie! Una scelta audace che riflette la crescente tendenza a trasformare opere letterarie in blockbuster. La sinergia tra Cameron e l'autore promette un film ricco di sfumature e avventure. Sarà interessante vedere come il maestro della fantascienza darà vita a mondi oscuri e complessi. Prepariamoci a un viaggio cinematografico senza precedenti!

James Cameron co-sceneggerà l'adattamento cinematografico del romanzo di Joe Abercrombie, "I demoni", con l'autore stesso. Cameron ha annunciato la notizia tramite Facebook, spiegando che la sua casa di produzione, Lightstorm Entertainment, ha acquisito i diritti del libro. Si tratta dell'ultimo romanzo di Abercrombie, uscito il mese scorso, sebbene l'autore sia noto soprattutto per serie come " La prima legge". Cameron ha annunciato con entusiasmo ai fan che inizierà a lavorare a "I demoni" non appena " Avatar: Fuoco e cenere " sarà completato. " Adoro la scrittura di Joe da anni, apprezzo ogni nuova lettura, durante l'epico ciclo dei libri della Prima Legge, in particolare Best Served Cold (LO ADORO!), e la trilogia dell'Era della Follia ", ha scritto Cameron.

