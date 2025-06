Jacopo Vasamì accede ai quarti del Roland Garros juniores | splende la nuova speranza italiana

Jacopo Vasamì conquista i quarti di finale al Roland Garros Juniores, accendendo l'entusiasmo degli appassionati di tennis italiani. A soli 17 anni, il giovane talento si sta affermando come una delle promesse più brillanti del nostro sport. La sua ascesa è un segnale chiaro: il tennis italiano è in crescita e pronto a scrivere nuove pagine di storia. Non perdere di vista questo straordinario giocatore, il futuro è nelle sue racchette!

Jacopo Vasamì sta facendo sognare gli appassionati italiani e si sta confermando un eccellente prospetto per il movimento tennistico tricolore, come si era già intuito nelle scorse settimane con le ottime prestazioni offerte al Challenger di Monza, il buon turno di qualificazione disputato agli Internazionali d’Italia e il trionfo al Trofeo Bonsiglio (uno dei tornei più prestigiosi al mondo per gli under 18 andato in scena sul mattone tritato di Milano). Il 17enne mancino sta dimostrando di possedere grande personalità e ottime attitudini, sciorinando in ogni occasione dei rimarchevoli colpi dal punto di vista tecnico e palesando delle doti degne di nota. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Jacopo Vasamì accede ai quarti del Roland Garros juniores: splende la nuova speranza italiana

