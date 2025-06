Jackie Chan sul set di Karate Kid Legends | L’incredibile reazione all’infortunio

Jackie Chan, l'icona delle arti marziali, dimostra ancora una volta la sua straordinaria resilienza sul set di "Karate Kid: Legends". L'aneddoto del regista Jonathan Entwistle, che racconta come Chan si sia lussato una spalla e, con incredibile stoicismo, l'abbia rimessa a posto da solo per continuare le riprese, evidenzia non solo il suo spirito indomito, ma anche il trend crescente della perseveranza nel cinema d’azione. Chi potrebbe eguagliarlo

Un aneddoto dal regista Jonathan Entwistle svela la stoica tempra dell'icona Jackie Chan, che si è lussato una spalla durante le riprese di Karate Kid: Legends e l'ha rimessa a posto da solo, continuando a girare. Un nuovo capitolo nella sua leggendaria carriera costellata di infortuni. 🔗 Leggi su Mistermovie.it © Mistermovie.it - Jackie Chan sul set di Karate Kid Legends: L’incredibile reazione all’infortunio

