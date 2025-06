Jackie chan si infortuna e rimedia a un lussazione durante la scena di karate kid | legends

Jackie Chan, icona delle arti marziali, ha subito una lussazione durante le riprese di "Karate Kid: Legends". Questo incidente mette in luce non solo la sua dedizione, ma anche il sacrificio che molti attori affrontano per portare sullo schermo performance autentiche. In un'epoca in cui l'azione è spesso generata al computer, la scelta di Chan di esibirsi in prima persona è un richiamo alla straordinaria bellezza del cinema tradizionale. Curiosi di scoprire come affronterà questo ost

Nel panorama delle produzioni cinematografiche dedicate alle arti marziali, una scena in particolare ha attirato l'attenzione per la sua incredibile dimostrazione di professionalità e dedizione da parte di un attore leggendario. La narrazione odierna si focalizza su un episodio avvenuto durante le riprese di Karate Kid: Legends, diretto da Jonathan Entwistle. Un aneddoto che evidenzia l'impegno e il talento di uno degli interpreti più iconici del genere, Jackie Chan. l'incidente durante le riprese: un esempio di dedizione professionale. dislocazione della spalla e reazione immediata. Durante una scena ambientata nella cucina del film, Jackie Chan ha subito una dislocazione della spalla.

Jackie Chan: "Non userò mai la controfigura finché non mi ritirerò. Cioè mai!"

