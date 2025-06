Italia-USA oggi Nations League volley femminile 2025 | orario canale tv streaming

Oggi, 4 giugno, alle 19:00, l'Italia affronta gli USA nella Nations League di volley femminile, un match che promette emozioni forti e ricordi di sfide passate. Le nostre Campionesse Olimpiche si preparano a difendere il titolo in una cornice mozzafiato: Rio de Janeiro. Questo incontro non è solo sport, ma un simbolo di rinascita e determinazione nel panorama globale dello sport femminile. Non perderti questa grande sfida!

Oggi mercoledì 4 giugno (ore 19.00) si gioca Italia-USA, incontro valido per la Nations League 2025 di volley femminile. Le Campionesse Olimpiche di Parigi 2024 incominceranno la propria avventura nella prestigiosa competizione internazionale itinerante: primo appuntamento a Rio de Janeiro (Brasile) in quella che sarà una rivincita della finale valsa la medaglia d'oro a cinque cerchi la scorsa estate, inizia il cammino che prevede tre tappe e dodici incontri complessivi per provare a qualificarsi alla Final Eight. Il CT Julio Velasco potrà fare affidamento su tutte le sue stelle: l'opposto Paola Egonu, la palleggiatrice Alessia Orro, le centrali Anna Danesi (confermata capitana dopo i trionfi della passata stagione) e Sarah Fahr, la schiacciatrice Myriam Sylla, il libero Monica De Gennaro.

