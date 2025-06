Italia-USA oggi in tv Nations League volley femminile 2025 | orario canale streaming

Oggi, mercoledì 4 giugno, alle 19.00, l'Italia affronta gli Stati Uniti nella Nations League di volley femminile! Un match che promette emozioni forti e una rivincita della finale olimpica di Parigi 2024. Segui le Campionesse Olimpiche in questa avventura straordinaria, un passo fondamentale verso la gloria internazionale. Non perdere l’occasione di tifare per la nostra nazionale e scoprire se saprà brillare anche lontano da casa!

Oggi mercoledì 4 giugno (ore 19.00) si gioca Italia-USA, incontro valido per la Nations League 2025 di volley femminile. Le Campionesse Olimpiche di Parigi 2024 incominceranno la propria avventura nella prestigiosa competizione internazionale itinerante: primo appuntamento a Rio de Janeiro (Brasile) in quella che sarà una rivincita della finale valsa la medaglia d’oro a cinque cerchi la scorsa estate, inizia il cammino che prevede tre tappe e dodici incontri complessivi per provare a qualificarsi alla Final Eight. LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-USA DI VOLLEY FEMMINILE DALLE 19.00 Il CT Julio Velasco potrà fare affidamento su tutte le sue stelle: l’opposto Paola Egonu, la palleggiatrice Alessia Orro, le centrali Anna Danesi (confermata capitana dopo i trionfi della passata stagione) e Sarah Fahr, la schiacciatrice Myriam Sylla, il libero Monica De Gennaro. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Italia-USA oggi in tv, Nations League volley femminile 2025: orario, canale, streaming

