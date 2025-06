Italia U21 l’elenco dei 23 convocati per l’Europeo | assente Francesco Pio Esposito

L’Italia Under 21 si prepara a sfidare l’Europa con un roster di talenti pronti a brillare in Slovacchia dall’11 al 28 giugno. Tra assenze importanti come quella di Francesco Pio Esposito, impegnato con l’Inter al Mondiale per Club, e una squadra ricca di giocatori di grande livello, gli Azzurrini sono determinati a lasciare il segno. La sfida è alle porte: scopriamo insieme i convocati e le speranze di questa giovane, promettente generazione.

Tutto pronto per l' Europeo U21, che si terrà in Slovacchia dall'11 al 28 giugno. Gli Azzurrini si presentano con una squadra di tutto rispetto, con diversi giocatori titolarissimi nelle loro rispettive squadre. Proprio pochi minuti fa, il CT della Nazionale giovanile, Carmine Nunziata, ha diramato l'elenco dei 23 convocati. Oltre alla presenza di cinque giocatori cresciuti nel vivaio nerazzurro (Zanotti, Pirola, Fabbian, Gnonto e Casadei), per i tifosi dell' Inter la notizia più interessante è l 'assenza di Francesco Pio Esposito.

#Nazionale /2 #Italia #U20 Da ieri a domani raduno 19 convocati, un solo ragazzo proviene dalla #SerieB: il capocannoniere della #Primavera1 Giacomo Gabbiani (#cremonese) Elenco https://figc.it/it/nazionali/news/tre-giorni-di-raduno-a-tirrenia-dal-3-al-5-gi Tweet live su X

#Nazionale /1 #Italia #U21EURO 24 convocati, oggi ne verrà escluso uno 6 i ragazzi #SerieB: Desplanches (#Palermo), Bonfanti G. (#Pisa), Guarino (#Carrarese), Volpato (#Sassuolo), Ambrosino (#Frosinone) e F.P. Esposito (#Spezia) Elenco https://figc.it/it/n Tweet live su X

Gli Azzurrini pronti per l’Europeo | U21 EURO 2023