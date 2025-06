Italia Spalletti convoca Rugani al posto dell’infortunato Gabbia | Mancini ancora snobbato

La decisione di Spalletti di convocare Rugani al posto di Gabbia, escludendo Mancini, fa discutere nel panorama calcistico italiano. Con la Roma in crescita e il difensore che ha brillato come capitano, molti si chiedono se il CT stia ignorando talenti chiave. Questa scelta apre un dibattito sul futuro della Nazionale e sull'importanza di valorizzare i leader in campo. Riuscirà Mancini a trovare la sua rivincita?

La mancata convocazione di Gianluca Mancini continua a far rumore. Dopo una stagione vissuta da protagonista con la maglia della Roma, con tanto di fascia da capitano al braccio, il centrale difensivo è rimasto ancora una volta fuori dalla lista dei convocati del CT Luciano Spalletti. Un'esclusione che ha suscitato dubbi e polemiche, soprattutto alla luce dell'ennesima chiamata a sorpresa: dopo il forfait di Matteo Gabbia, il CT ha preferito convocare Daniele Rugani, reduce da un'annata in chiaroscuro all'Ajax. Le parole di Spalletti. Nel tentativo di chiarire la scelta, Spalletti aveva parlato così in conferenza stampa della selezione dei difensori: " Mi è dispiaciuto non aver convocato Mandragora, Cristante e Mancini, stanno facendo benissimo.

Italia, chiamata a sorpresa di Spalletti: non va in Nazionale da anni - L’Italia, con Spalletti di spalle e senza Nazionale da anni, si prepara a una sfida tra passato e futuro.

