Italia-Paraguay U20 | dove vederla orario e probabili formazioni

L'attesa cresce per l'amichevole tra Italia e Paraguay U20, che si svolgerà al Bruno Recchioni di Fermo. Sarà un'occasione imperdibile per ammirare i giovani talenti in campo e scoprire le ultime novità sulle formazioni. Scopri l'orario della partita e dove seguirla, mentre gli azzurrini di Bernardo Corradi cercheranno di mettere in mostra il loro potenziale contro una squadra sudamericana sempre competitiva!

Al Bruno Recchioni andrà in scena la sfida tra Italia-Paraguay U20: le ultimissime di formazione con orario e dove vedere il match Al Bruno Recchioni di Fermo, l’Italia U20 di Bernardo Corradi affronta il Paraguay in una partita amichevole. Le probabili formazioni ITALIA U20 (4-3-3): Torriani; Bakoune, Kofler, Stabile, Cocchi; Berenbruch, Lipani, Zeroli, Caprini, Vacca, Konate. Orario e dove vederla . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Italia-Paraguay U20: dove vederla, orario e probabili formazioni

Italia Under 20, doppia sfida contro il Paraguay: due convocati dalla Roma Primavera - L'Italia Under 20 si prepara a una doppia sfida contro il Paraguay, con due talenti della Roma Primavera convocati! Dopo la deludente semifinale contro la Fiorentina, il team di Gianluca Falsini ha chiuso un capitolo di stagione ricco di promesse e aspettative.

