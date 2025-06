Italia Nostra celebra i 70 anni con l' evento a Santa Maria Capua Vetere

Italia Nostra festeggia 70 anni di passione e impegno per la tutela del nostro patrimonio. Venerdì 6 maggio alle 17:30, presso la suggestiva Domus Svelata nel cuore di Santa Maria Capua Vetere, si terrà l’evento “Un futuro per l’antico”, un’occasione unica per riflettere sulle sfide e le prospettive di valorizzazione dell’antica Capua. Un momento imperdibile per chi desidera contribuire a preservare il nostro patrimonio culturale e storico.

Italia Nostra celebra i 70 anni dalla sua fondazione. Appuntamento alla Domus Svelata, dimora nel centro storico di Santa Maria Capua Vetere, per venerdì 6 maggio alle 17,30. L’incontro - dal titolo “Un futuro per l’antico. Prospettive per la tutela e la valorizzazione dell’antica Capua” -. 🔗 Leggi su Casertanews.it © Casertanews.it - Italia Nostra celebra i 70 anni con l'evento a Santa Maria Capua Vetere

Altre letture consigliate

Coppa Italia, ancora divieti per la Curva Sud: “Avremo solo la nostra voce” - La finale di Coppa Italia si avvicina, ma per la Curva Sud del Milan arrivano nuove restrizioni. A seguito di un ennesimo provvedimento, i tifosi rossoneri non potranno esporre striscioni allo stadio Olimpico.

Segui queste discussioni su X

#reminder Italia Nostra è lieta di rinnovare l’invito ai suoi simpatizzanti al duplice incontro che si svolgerà #domani 5 giugno nella cornice del Green&Blue Festival 2025 a Milano, al Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia. per saperne di più: https:// Tweet live su X

3/6/25. Pettorazza. L'ultima tappa de"Le strade del sacro"di Italia Nostra-Rovigo è stata,il 24/5,al Santuario mariano di Papafava; è seguita una passeggiata lungo l'argine dell'Adige,visita alla vastissima Corte Grimani,merenda al Gorgo Leze,oasi curata dall'as Tweet live su X