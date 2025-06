Italia la difesa perde un altro pezzo | Gabbia ko al suo posto arriva Rugani

Il calcio italiano si trova di fronte a una vera e propria emergenza difensiva. Con Gabbia out e nomi come Calafiori e Scalvini già assenti, Spalletti deve adattarsi alla situazione per affrontare le cruciali qualificazioni al Mondiale 2026. L'arrivo di Rugani potrebbe rivelarsi decisivo: riuscirà a prendere in mano la situazione? In un periodo di cambiamenti e sfide, ogni scelta conta. Segui da vicino questa evoluzione!

Oltre alle assenze di Calafiori, Buongiorno, Scalvini e Leoni e dopo il rifiuto di Acerbi, Spalletti deve fare a meno anche del rossonero per le due gare di qualificazioni al Mondiale 2026. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Italia, la difesa perde un altro pezzo: Gabbia ko, al suo posto arriva Rugani

