Italia Gabbia lascia il ritiro a Coverciano al suo posto chi gioca?

Il ritiro della Nazionale perde un pezzo con l'uscita di Matteo Gabbia, ma si accende la sfida per Daniele Rugani, pronto a dimostrare il suo valore. In un momento in cui gli azzurri devono ritrovare la compattezza e il gioco, ogni occasione è cruciale. Rugani avrà l'opportunità di brillare e contribuire a scrivere una nuova pagina della storia calcistica italiana. Chi sarà il vero protagonista della serata?

Matteo Gabbia lascia il ritiro della Nazionale. Il giocatore del Milan verrà sostituito da Daniele Rugani per venerdì sera contro la Norvegia. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Italia, Gabbia lascia il ritiro a Coverciano, al suo posto chi gioca?

Approfondisci con questi articoli

Nettuno ‘in gabbia’ a Bologna per la finale di Coppa Italia - Nettuno ‘in gabbia’ a Bologna per la finale di Coppa Italia. Bologna, 14 maggio 2025 – Da questa mattina, la celebre statua del Gigante è stata protetta da eventuali festeggiamenti, come in passato.

Segui queste discussioni su X

Italia, #Gabbia dà forfait: Spalletti tiene ancora fuori Mancini, chi è stato scelto https://romanews.eu/italia-gabbia-da-forfait-spalletti-tiene-ancora-fuori-mancini-chi-e-stato-scelto/… #ASRoma #RomanewsEU Tweet live su X

Nuova grana per l'Italia: si ferma Gabbia, problema al polpaccio durante l'allenamento https://tuttomercatoweb.com/serie-a/nuova-grana-per-l-italia-si-ferma-gabbia-problema-al-polpaccio-durante-l-allenamento-2110231… Tweet live su X

Approfondimenti da altre fonti

Italia, Gabbia lascia il ritiro per infortunio: convocato Rugani

Lo riporta msn.com: Matteo Gabbia non ce la fa, il difensore del Milan è costretto a lasciare il ritiro della Nazionale a Coverciano a due giorni giorni dalla ...

Italia, Gabbia lascia il ritiro: Spalletti ha scelto il sostituto

Riporta msn.com: Il commissario tecnico della Nazionale deve fare i conti con numerosi infortuni in difesa in vista della sfida con la Norvegia ...

Italia, Gabbia lascia il ritiro: al suo posto chiamato Rugani

Secondo informazione.it: Matteo Gabbia lascia il ritiro della Nazionale: il ct Luciano Spalletti ha chiamato Daniele Rugani per sostituirlo. L’Italia si prepara ad affrontare prima la Norvegia e poi la Moldavia per la Qualifi ...