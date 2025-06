Italia-Francia Meloni | Con Macron rafforzato dialogo e coordinamento

Un nuovo capitolo si apre nei rapporti tra Italia e Francia! Giorgia Meloni e Emmanuel Macron si sono incontrati per intensificare il dialogo su sfide comuni, dalla crisi migratoria alla transizione ecologica. In un'Europa che cerca unità , questo rafforzamento potrebbe diventare un modello di cooperazione per altri paesi. La vera domanda è: quali nuove strategie emergeranno da questo asse? Restate sintonizzati!

Roma, 4 giugno 2025 - "Nella serata di ieri, a Roma, ho avuto un lungo incontro con il presidente della Repubblica francese, Emmanuel Macron, molto utile per rafforzare il dialogo e il coordinamento tra Italia e Francia di fronte alle crescenti sfide comuni". Lo ribadisce su X la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, riproponendo i contenuti del comunicato emesso al termine del vertice. "Come Nazioni fondatrici dell'Unione europea, intendiamo lavorare insieme per un'Europa piĂą sovrana, prospera e orientata alla pace, capace di tutelare i propri cittadini e i propri interessi. Abbiamo riscontrato -prosegue la premier - forti convergenze sull'agenda europea sulla competitivitĂ , sulla semplificazione normativa, sul tema degli investimenti pubblici e privati, della transizione energetica con piena neutralitĂ tecnologica e sul sostegno a settori strategici come automotive, siderurgia, intelligenza artificiale, energie decarbonizzate rinnovabili così come nucleare e spazio". 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Italia-Francia, Meloni: “Con Macron rafforzato dialogo e coordinamento”

