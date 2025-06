Italia-Francia Crosetto | Incontro importante per Europa e Nato

L'incontro tra Meloni e Macron ha acceso i riflettori sulla collaborazione europea, con Crosetto che sottolinea l'importanza di un’unità solida nell'UE e nella NATO. In un contesto geopolitico complesso, l’obiettivo è "fare squadra" e superare le divisioni per rafforzare la nostra posizione internazionale. Solo uniti possiamo affrontare le sfide del futuro e garantire stabilità e prosperità all’Italia e all’Europa.

“Penso si debba fare squadra. Se ricorda le mie parole critiche erano su chi cercava in qualche modo di fare due gruppi, uno che corresse più veloce, l’altro più lentamente”. Così Guido Crosetto, a margine di un evento presso la sede della sala stampa estera a Roma, rispondendo sull’importanza dell’incontro di ieri tra Giorgia Meloni ed Emmanuel Macron. “Penso sia stato fondamentale l’incontro di ieri. Importante non per i rapporti tra Italia e Francia, ma per l’Europa e la Nato”, ha aggiunto il ministro della difesa, secondo cui “se Italia e Francia trovano dei percorsi comuni su cui cooperare e portare avanti insieme ne abbiamo tutto da guadagnare, soprattutto l’Europa”, conclude. 🔗 Leggi su Lapresse.it