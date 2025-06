Italia contro USA | passato e futuro si incrociano a Rio al debutto in VNL

Italia contro USA: un incontro che trascende il campo, un simbolo del nuovo ciclo olimpico azzurro. Dopo la storica vittoria alle Olimpiadi di Parigi, le azzurre tornano a sfidare le loro rivali americane a Rio nel debutto della VNL. Sarà davvero una “rivincita”? Scopriremo quanto il passato influisce sul presente e quali sono le ambizioni delle nostre atlete per il futuro. L’emozione è nell’aria!

Italia-USA rappresenta, almeno sulla carta, un inizio ideale per il nuovo ciclo olimpico azzurro. Le due squadre si erano affrontate l’ultima volta lo scorso 11 agosto nella finale olimpica di Parigi, un confronto che aveva consegnato alle azzurre la medaglia d’oro. Quella di Rio sarĂ dunque una rivincita solo apparente, perchĂ© le condizioni attuali sono molto diverse. Julio Velasco ha scelto di presentarsi con un gruppo quasi al completo, composto in larga parte dalle medagliste olimpiche e da quelle che dovranno essere le protagoniste del Mondiale in Thailandia. Al contrario, Erik Sullivan, nuovo allenatore degli Stati Uniti, ha optato per un roster giovane e sperimentale, aprendo ufficialmente il processo di ricambio generazionale con molte atlete ancora poco note a livello internazionale. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Italia contro USA: passato e futuro si incrociano a Rio al debutto in VNL

