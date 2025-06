Italia cambia tutto per Spalletti | Gabbia abbandona il ritiro c’è un ritorno dopo sette anni

L'Italia cambia volto con Spalletti, ma non senza colpi di scena. Mattia Gabbia, bloccato da un infortunio, lascia il ritiro, aprendo la strada al ritorno di un calciatore dopo sette anni. Questo rinnovo nell'Azzurro sottolinea l'importanza di dare spazio ai talenti emergenti. In un momento in cui il calcio italiano cerca di risorgere, ogni scelta può fare la differenza. Chi sarà il nuovo eroe della Nazionale? Scoprilo!

Mattia Gabbia è stato costretto a dare forfait e ad abbandonare il ritiro della Nazionale. Al suo posto un calciatore che torna in Azzurro dopo sette anni Il difensore del Milan Mattia Gabbia si è fermato per un infortunio ed è stato obbligato ad abbandonare prematuramente il ritiro in Nazionale, dicendo addio alle qualificazioni ai prossimi Mondiali. In piena emergenza, il ct Luciano Spalletti ha scelto di richiamare in Nazionale un calciatore che non indossa la maglia azzurra da ben sette anni. Luciano Spalletti pesca nel passato: il difensore che sostituirà Gabbia ritorna dopo sette anni. Dopo aver salutato Manuel Locatelli per infortunio, calciatore che ha dimostrato di poter essere impiegato tanto in mediana quanto in retroguardia all’occorrenza, Spalletti ha dovuto fare lo stesso con un difensore puro in un reparto in cui gli Azzurri avevano già la panchina un po’ corta. 🔗 Leggi su Sportface.it

Coppa Italia, la finale Milan-Bologna: sblocca Ndoye. Conceicao ne cambia 3 Live 0-1 - All'Olimpico, si accendono i riflettori sulla finale di Coppa Italia tra Milan e Bologna. I rossoneri, con 5 trofei e 9 finali perse, cercano un riscatto e un posto in Europa League.

