Italia accumula ' tesoretto virtuale' di spesa rispetto ai vincoli UE

L'Italia, con astuzia e determinazione, sta creando un "tesoretto virtuale" nel suo bilancio, spendendo meno di quanto suggerito dalle direttive europee. Questo significa che il nostro Paese non solo rispetta i vincoli dell'Unione, ma apre anche le porte a nuove opportunità di investimento e crescita. Scopriamo insieme come questa strategia potrebbe plasmare il futuro economico dell'Italia, tra sfide e potenzialità inespresse.

L'Italia sta spendendo di meno di quanto raccomandato dall'Ue accumulando un 'tesoretto virtuale' di spesa possibile rispetto ai vincoli europei. E' quanto emerge dai documenti del Semestre Ue. "La crescita della spesa netta è destinata a essere marginalmente al di sotto del tasso di crescita massimo raccomandato", dice l'esecutivo Ue. La spesa netta dell'Italia è vista crescere dell'1,2% nel 2025. La traiettoria di riferimento per la crescita della spesa dell'Italia data dalla Commissione come guida per il Psb era dell'1,6%. Il 'tesoretto' è dunque dello 0,4% e da quanto si apprende a Bruxelles corrisponde circa a uno 0,2% del Pil, pari a circa 4-4,2 miliardi di euro. 🔗 Leggi su Quotidiano.net