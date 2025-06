Italia accumula tesoretto virtuale di spesa rispetto ai vincoli Ue

L'Italia si trova in una posizione inaspettata: mentre l'Unione Europea stabilisce limiti di spesa, il nostro Paese sta accumulando un "tesoretto virtuale". Questo significa che stiamo spendendo meno del previsto, aprendo la strada a nuove opportunità . Scopriamo insieme come questa situazione possa influire sulle finanze italiane e quali scenari si prospettano per il futuro economico della nostra nazione!

L'Italia sta spendendo di meno di quanto raccomandato dall'Ue accumulando un 'tesoretto virtuale' di spesa possibile rispetto ai vincoli europei. E' quanto emerge dai documenti del Semestre Ue. "La crescita della spesa netta è destinata a essere marginalmente al di sotto del tasso di crescita massimo raccomandato", dice l'esecutivo Ue. La spesa netta dell'Italia è vista crescere dell'1,2% nel 2025. La traiettoria di riferimento per la crescita della spesa dell'Italia data dalla Commissione come guida per il Psb era dell'1,6%. Il 'tesoretto' è dunque dello 0,4% e da quanto si apprende a Bruxelles corrisponde circa a uno 0,2% del Pil, pari a circa 4-4,2 miliardi di euro. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Italia accumula tesoretto virtuale di spesa rispetto ai vincoli Ue

Segui queste discussioni su X

? Il Podcast del #GirodItalia - Tappa 12 - Calma piatta Olav Kooij vince lo sprint a Viadana e conquista così la sua prima tappa in questo Giro! Del Toro continua ad accumulare abbuoni ?: https://spreaker.com/episode/giro-d-italia-2025-tappa-12-calma- Tweet live su X

Una giornata di confronto, visione e responsabilità condivisa. L’inaugurazione di Pioneer, il più grande sistema italiano di accumulo con batterie second-life, ha riunito Enel e @RomeAirports con @mimit_gov e @cinea_eu a Fiumicino. Un progetto concreto e Tweet live su X