italgas lancia campagna pubblicitaria per aumento di capitale da 1 miliardo di euro

Italgas si prepara a fare un grande passo nel mercato con un aumento di capitale da 1 miliardo di euro, supportato da una campagna pubblicitaria coinvolgente. Lo slogan "La forza delle scelte, il valore del futuro" non è solo un invito all'investimento, ma riflette la crescente attenzione verso la transizione energetica e la sostenibilità . In un contesto dove le aziende sono chiamate a investire nel domani, Italgas si posiziona come protagonista del cambiamento. Non perdere l'occasione di scoprire il loro

Italgas lancia la campagna pubblicitaria sull'aumento di capitale da 1 miliardo di euro i cui diritti sono esercitabili fino al prossimo 19 giugno. Per sostenere l'operazione finalizzata al finanziamento dell'acquisizione di 2i Rete Gas il gruppo ha scelto lo slogan 'La forza delle scelte, il valore del futuro'. La campagna è declinata sia in formato cartaceo che digitale ed è destinata alla stampa, alle Tv, alle radio e agli schermi del circuito di Grandi Stazioni di Milano Centrale, Roma Termini, Roma Tiburtina, Napoli Centrale e Torino Porta Nuova. Il primo soggetto della campagna vede come protagonista una donna, volto reale dell'azienda, fotografata in un istante di una normale giornata di lavoro.

