Israele ha intrapreso un sentiero selvaggio | molti lì sono inorriditi ma il massacro continua

L'attuale conflitto in Israele riapre ferite storiche e domande scomode sul concetto di genocidio. La storia è piena di popoli annientati, come i nativi americani, la cui cultura è stata schiacciata da una violenza sistematica. Oggi, si torna a riflettere su cosa significhi davvero "annientare" una comunità. È fondamentale interrogarsi non solo sui fatti, ma sul loro significato profondo. La memoria storica è un faro che deve guidarci verso un futuro

La parola genocidio, coniata nel 1944 dal giurista polacco R. Lemkin, si riferisce spesso al tentativo, fortunatamente fallito, di sterminio totale degli Ebrei. Come chiamare l’annullamento di altri popoli e della loro cultura, quando il tentativo ha successo? Come chiamare, ad esempio, la sorte dei nativi americani? La violenta reazione alla colonizzazione europea li rendeva “selvaggi”. Nei film western i massacri dei coloni, di solito, sono solo evocati, come in Sentieri Selvaggi, in cui John Wayne-Ethan Edwards entra nella casa distrutta dall’incendio appiccato dai Comanche e trova i cadaveri massacrati della famiglia di suo fratello. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Israele ha intrapreso un sentiero selvaggio: molti lì sono inorriditi, ma il massacro continua

Articoli recenti che potrebbero piacerti

Segui queste discussioni su X

Gli stati devono: respingere il programma di aiuti umanitari di Israele, usato oggi come arma intraprendere azioni concrete per porre fine al genocidio smettere di armare Israele e fare pressione affinché revochi il blocco sulla Striscia di Gaza. Tweet live su X

2 giugno:Palermo.Nel giorno della Repubblica gli Italian*gridano NO al genocidio realizzato dal criminale Nethanjau.Governo italiano complice smetta-come hanno già fatto altri Stati europei-di fornire armi e avere relazioni con Israele e riconosca subito lo St Tweet live su X

M.O.: ZOFFILI: “PER LA LEGA SERVE PACE VERA, GRAVISSIME URLA PD IN AULA CONTRO SALVINI” Roma, 28 mag. - “È gravissimo che il Pd accusi, urlando in Aula, il nostro Ministro Salvini di avere le mani sporche di sangue. Le immagini che ci giungo Tweet live su X

Ne parlano su altre fonti

Israele ha intrapreso un sentiero selvaggio: molti lì sono inorriditi, ma il massacro continua

Lo riporta ilfattoquotidiano.it: Gli ebrei chiamano Shoah il genocidio che hanno subito, i palestinesi hanno dato un nome a quello che stanno subendo: Nakba ...

Per Macron riconoscere Palestina è dovere morale, Israele: "Crociata contro lo Stato ebraico"

Riporta msn.com: Durante la visita a Singapore, Macron ha detto che riconoscere lo Stato palestinese è un dovere morale. Israele ha accusato il presidente francese di voler intraprendere una crociata contro lo Stato e ...

Francia-Israele, è scontro. Macron: «Riconoscere Palestina è esigenza politica». La risposta: «È una crociata contro lo Stato ebraico»

Segnala ilmessaggero.it: Israele ha accusato il presidente francese Emmanuel Macron di aver intrapreso una «crociata contro lo Stato ebraico», dopo aver chiesto ai Paesi europei di inasprire la loro posizione nei confronti di ...