Israele export di armi da record | +13% nel 2024 L’Ue è il principale mercato con il 54% dei contratti

Nel 2024, mentre il conflitto con Hamas infiamma la Striscia di Gaza, Israele segna un traguardo sorprendente nelle esportazioni di armi, raggiungendo un record storico di vendite per la difesa. Con l'Unione Europea come principale mercato, i contratti si attestano al 54% del totale, segnando un incremento significativo rispetto all’anno precedente. Scopriamo insieme le dinamiche di questo mercato controverso e le implicazioni globali di tali scelte.

Nel 2024, nel pieno della guerra senza regole condotta contro Hamas e i civili palestinesi nella Striscia di Gaza, Israele ha stabilito un nuovo record storico per le esportazioni di prodotti per la difesa. Lo scorso anno, ha reso noto il ministero della Difesa, le vendite hanno raggiunto i 14,795 miliardi di dollari. Questo rappresenta un aumento del 13% rispetto all’anno precedente e il quarto anno consecutivo in cui il record viene infranto. Nonostante 607 giorni di guerra, quindi, le aziende di difesa israeliane hanno mantenuto una produzione continua sia per le Israel Defense Forces che per clienti internazionali: oltre la metà dei contratti firmati nel 2024 ha superato i 100 milioni di dollari di valore e oltre la metà degli accordi – il 54% – è stata stipulata con paesi europei. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it