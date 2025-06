Israele dichiara le strade di Gaza “zone di combattimento” e blocca di nuovo la distribuzione del cibo

Israele ha dichiarato le strade di Gaza "zone di combattimento", interrompendo nuovamente la distribuzione di cibo agli abitanti. In un contesto globale in cui i diritti umani e l'accesso ai beni essenziali sono sempre più sotto i riflettori, questa notizia evidenzia la drammatica situazione di una popolazione già provata. Un aspetto inquietante: come può il mondo restare in silenzio di fronte a tale emergenza umanitaria? La risposta è più che mai necessaria.

Israele ha fatto sapere che le strade che conducono ai centri di distribuzione degli aiuti umanitari sono da considerarsi "zone di combattimento" e ha invitato la popolazione a evitarle. Così - nel luogo più affamato della terra - è stata di nuovo bloccata la distribuzione di cibo alla popolazione. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Tajani si dichiara “amico” di Israele ma chiede a Netanyahu di fermarsi: “Inaccettabile espulsione palestinesi” - Il ministro degli Esteri Antonio Tajani si è espresso a favore di Israele, definendosi un "amico" di Tel Aviv, ma ha allo stesso tempo richiamato il premier Netanyahu a fermare l'"inaccettabile espulsione" dei palestinesi.

Ho firmato la dichiarazione a sostegno della democrazia israeliana, contro la dilagante disinformazione su #Israele ???? e la propaganda di una cultura fasulla dei diritti umani legata in realtà all’#antisemitismo. Grazie a @ilriformista Tweet live su X

Utilizzando il termine "focolare" per i palestinesi in Terrasanta, il Capo dello Stato ha evocato la dichiarazione Balfur che inaugurò il processo poi sfociato nella nascita d'Israele, avvenuta peraltro in uno scenario ben più conflittuale di quello immaginato. Ad Ag Tweet live su X

Queste le dichiarazioni di Dmitrij Palagi di Sinistra Progetto Comune “#Firenze si aggiunga a Bari e Bologna, nel prendere una posizione chiara sull’interruzione di ogni tipo di rapporto con il Governo di #Israele, sia sul fronte istituzionale che su quello econo Tweet live su X

Gaza, un anno e mezzo di distruzione vista dai satelliti

Si legge su ilsole24ore.com: Dallo spazio, Gaza è diventata una macchia indistinta di grigio e polvere. Le immagini satellitari aggiornate mostrano una devastazione quasi totale: quartieri cancellati, strade scomparse, edifici ri ...

Oggi chiusi i centri di distribuzione degli aiuti

Si legge su msn.com: Annunciati lavori per accogliere più persone e preparare percorsi di accesso più sicuri. L’Idf avverte: zone di combattimento ...