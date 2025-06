Israele colpisce armi siriane dopo attacchi con razzi verso il suo territorio

Tensioni in Medio Oriente: l'IDF risponde con forza agli attacchi siriani, colpendo armi strategiche nel sud della Siria. Questo episodio evidenzia il persistente equilibrio instabile della regione, dove le ripercussioni geopolitiche si fanno sentire in tutto il mondo. Un punto interessante? La continua escalation dei conflitti tra i due paesi dimostra come la sicurezza nazionale diventi un tema sempre più cruciale per Israele e i suoi alleati.

L'esercito israeliano (Idf) ha annunciato che i suoi "caccia hanno colpito armi appartenenti al regime siriano nell'area della Siria meridionale", in seguito ai razzi lanciati verso il territorio israeliano nella mattinata di ieri. "Il regime siriano è responsabile dell'attuale situazione in Siria e continuerà a subirne le conseguenze finché continueranno le attività ostili dal suo territorio - si legge inoltre in un comunicato dell'Idf pubblicato su Telegram -. L'Idf opererà contro ogni minaccia allo Stato di Israele". In precedenza l' Osservatorio siriano per i diritti umani aveva parlato di una serie di attacchi nel sud del Paese. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Israele colpisce armi siriane dopo attacchi con razzi verso il suo territorio

Articoli recenti che potrebbero piacerti

Israele colpisce i porti Houthi in Yemen dopo gli attacchi con droni e missili - Israele ha intensificato le sue operazioni militari, lanciando raid aerei sui porti controllati dagli Houthi in Yemen, a seguito di attacchi con droni e missili diretti verso il suo territorio.

Segui queste discussioni su X

#Gaza, #Israele intensifica gli attacchi e colpisce #ospedali ?? https://lindipendente.online/2025/06/02/gaza-israele-intensifica-gli-attacchi-e-colpisce-ospedali/… Tweet live su X

Stamattina nel tentativo di scaricare il Pdf dell’Unità , cui sono abbonato, mi sono ritrovato, con mia sorpresa la copia di oggi de Il Riformista Credo per un disguido tecnico, dovuto a una sinergia, mal gestita, di alcuni funzioni software messe in comune per le d Tweet live su X

Se un attentato in Europa avesse ucciso nove figli di una pediatra, che se li vede arrivare in ospedale carbonizzati, sarebbe notizia sconvolgente. A #Gaza il #terrorismo d'Israele diventa contabilità ordinaria, sommando questi bambini alle decine di migliaia di Tweet live su X

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Israele colpisce armi siriane dopo attacchi con razzi verso il suo territorio

Riporta quotidiano.net: L'Idf ha annunciato attacchi aerei contro armi siriane in risposta ai razzi lanciati verso Israele. Osservatorio siriano conferma.

Razzi lanciati dalla Siria, Israele risponde con attacchi aerei contro il sud del Paese | "Colpite armi del regime siriano"

Da msn.com: La guerra in Medioriente tra Israele e Hamas e che coinvolge Libano, Siria, Iran e Yemen, è giunta al giorno 607. Le Forze di difesa israeliane hanno lanciato una serie di attacchi aerei nel sud della ...

Israele attacca il sud della Siria: «Colpite armi appartenenti al regime»

ilmessaggero.it scrive: Gaza, nuovo raid a Rafah. Tutti gli aggiornamenti in tempo reale. Almeno 27 persone sono state uccise e 90 ferite mentre attendevano aiuti nel sud di Gaza nei pressi di Rafah. Secondo ...