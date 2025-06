Israele bombarda anche il sud della Siria a Daraa Damasco | Gravi perdite umane e materiali violata la nostra sovranità - VIDEO

La situazione in Medio Oriente si fa sempre più complessa, con Israele che amplia la sua offensiva anche nel sud della Siria. L’IDF giustifica le sue azioni, ma il prezzo in termini di vite umane è drammatico. Questo escalation ci ricorda quanto sia fragile la pace nella regione, mentre il mondo osserva in silenzio. È essenziale rimanere informati su questi sviluppi, poiché potrebbero avere ripercussioni ben oltre i confini siriani.

L'Idf, come spesso accade, giustifica i suoi attacchi: "Il regime siriano è responsabile di ciò che accade in Siria e continuerà a sopportarne le conseguenze finché continueranno le attività ostili dal suo territorio" Non solo Gaza dove è in corso un vero e proprio genocidio. Israele ha decis. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Israele bombarda anche il sud della Siria, a Daraa, Damasco: "Gravi perdite umane e materiali, violata la nostra sovranità" - VIDEO

Contenuti che potrebbero interessarti

Israele bombarda l’ospedale Europeo di Gaza, l’appello di un medico a Fanpage: “Vi prego, fate qualcosa” - In un contesto di crescente caos a Gaza, un medico dell’ospedale europeo lancia un appello disperato a Fanpage: "Vi prego, fate qualcosa".

Segui queste discussioni su X

Israele bombarda in Siria, "pesanti perdite umane". A Gaza la strage degli affamati, ieri 58 morti #Israele #Siria #Gaza #conflitto #dirittiumani #crisiumanitaria #violenza #guerra #perditeumane #pace Tweet live su X

Chi l'avrebbe mai detto che molti degli stessi ultracompetenti, poi gente NAFO e cagnolini shiba che durante il Covid se la prendevano (giustamente) coi complottari, oggi siano più complottari dei NOVAX dicendo che sotto ogni scuola/ospedale bombardato d Tweet live su X

Insieme a Carmela Auriemma, Dario Carotenuto e al gruppo di Acerra abbiamo condiviso una serata intensa, riportando le immagini e le testimonianze raccolte al valico di Rafah. Gaza è una ferita aperta. Un popolo sotto assedio, bombardato, affamato, ignor Tweet live su X

Cosa riportano altre fonti

Medio Oriente Israele bombarda il sud della Siria: ingenti perdite umane e materiali

Lo riporta italiaoggi.it: Le Forze di difesa israeliane (Idf) hanno annunciato che i loro "caccia hanno colpito armi appartenenti al regime siriano nell'area della Siria meridionale". "Il regime siriano è responsabile dell'att ...

Israele e Siria: Tensione ai Massimi Livelli, sul Baratro del Conflitto

Riporta dailyexpress.it: La Siria, devastata da oltre un decennio di guerra civile, è nuovamente al centro di una grave crisi geopolitica. I recenti scontri tra Israele e ...

Israele lancia Attacchi Aerei in Siria

Segnala dailyexpress.it: Israele ha intensificato la sua risposta militare con una serie di attacchi aerei mirati contro obiettivi nel sud della Siria, in seguito al lancio ...