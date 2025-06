Israele attacca la Siria | Razzi contro di noi Damasco risponde | Non siamo una minaccia

Tensioni in Medio Oriente: l'escalation tra Israele e Siria riaccende i riflettori su un conflitto che dura da decenni. Dopo i recenti attacchi aerei, Damasco afferma di non essere una minaccia, ma la situazione si fa sempre più complessa. Questo scontro non è solo una questione locale; riflette le fragili alleanze e le rivalità regionali. Come si evolverà questa crisi? Scoprilo nel prossimo capitolo di una storia che continua a scriversi.

Israele denuncia di essere stata colpita da razzi provenienti della Siria e risponde attaccando le basi militari di Damasco nella parte meridionale del Paese. La risposta ai raid che si sono abbattuti il 3 giugno sul Golan è arrivata la sera stessa, causando – a detta del ministro degli Esteri di Ahmad al-Sharaa – “pesanti perdite umane e materiali”. L’attacco, dicono ancora da Damasco che non conferma l’azione contro Israele, ha violato la sovranitĂ siriana “in un momento in cui abbiamo piĂą che mai bisogno di calma e soluzioni pacifiche. Chiediamo alla comunitĂ internazionale – riporta Times of Israel – di assumersi le proprie responsabilitĂ per fermare questi attacchi e di sostenere gli sforzi volti a ristabilire la sicurezza e la stabilitĂ in Siria e nella regione”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Israele attacca la Siria: “Razzi contro di noi”. Damasco risponde: “Non siamo una minaccia”

