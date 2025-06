Ispezioni e manutenzione della galleria Covignano sull' A14 chiude il casello di Rimini Sud

Attenzione automobilisti! Il casello di Rimini sud sulla A14 sarà chiuso il 4 e 5 giugno, dalle 21 alle 5. Questa chiusura temporanea è necessaria per garantire la sicurezza della galleria Covignano, un'operazione che si inserisce nel crescente impegno per la manutenzione delle infrastrutture italiane. Ricordati di pianificare il tuo viaggio: la sicurezza è una priorità, soprattutto in un periodo in cui il turismo è in ripresa!

Il casello autostradale di Rimini sud, situato lungo la A14, sarà chiuso mercoledì 4 e giovedì 5 giugno dalle 21 alle 5 in entrambe le direzioni: Bologna e Ancona. La chiusura consentirà attività di ispezione e manutenzione della galleria Covignano. In alternativa, Autostrade per l'Italia. 🔗 Leggi su Riminitoday.it © Riminitoday.it - Ispezioni e manutenzione della galleria Covignano, sull'A14 chiude il casello di Rimini Sud

