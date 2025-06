Isola Mario Adinolfi | “Ho preso peso dopo il suicidio della mia unica sorella È la prima volta che dimagrisco”

Mario Adinolfi, all'Isola dei Famosi, condivide una storia personale toccante: il suicidio della sorella lo ha portato a un aumento di peso durato decenni. Ora, finalmente, sta ritrovando la sua forma fisica. Questa trasformazione non è solo fisica, ma anche un viaggio di rinascita e resilienza. In un’epoca in cui la salute mentale è al centro del dibattito pubblico, la sua testimonianza invita a riflettere su come affrontare il dolore e trovare la forza per ric

Mario Adinolfi ha raccontato il suo passato all'Isola dei Famosi. Il giornalista ha spiegato cosa l'ha portato ad aumentare di peso nel corso degli anni, dal 1997 a oggi: "C'è stato un evento scatenante, mia sorella Ielma si è suicidata". Oggi, per la prima volta in quasi 30 anni, sta perdendo peso e potrebbe progressivamente dimagrire. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Isola dei Famosi: Loredana Cannata nomina Mario Adinolfi e denuncia posizioni discriminatorie - Durante l'ultima puntata dell'Isola dei Famosi 2025, trasmessa il 12 maggio, Loredana Cannata ha nominato Mario Adinolfi, denunciando le sue posizioni discriminatorie.

