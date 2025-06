Isola dei Famosi le anticipazioni della puntata di mercoledì 4 maggio

Preparati a vivere un’altra serata di emozioni e colpi di scena sull’Isola dei Famosi! Mercoledì 4 maggio, in prima serata su Canale 5, la quinta puntata promette sorprese, alleanze sorprendenti e momenti indimenticabili. Veronica Gentili, con il supporto di Simona Ventura e Pierpaolo Pretelli, guiderà gli spettatori attraverso un’avventura che non lasciato nulla al caso. Non perdere neanche un minuto, perché sull’isola tutto può cambiare in un attimo!

Mentre sull'#Isola si inaspriscono i conflitti e il fuoco rischia di spegnersi, su Montecristo Jey e Chiara si confidano. I due affronteranno una prova per ottenere una ricompensa che farà tutti felici... o forse no? Non perdere il Daytime di oggi per scoprirlo! Tweet live su X

"Quindi nel Sessantotto brulicante di politica e di passione loro scelsero la passione." Mario condivide con Loredana la storia dei suoi genitori. #Isola Tweet live su X