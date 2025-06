Isola dei Famosi chiesta la squalifica di Jasmine Salvati | la lettera del Codacons

L’Isola dei Famosi è tornata a far parlare di sé, ma non solo per le avventure dei naufraghi! Jasmine Salvati, protagonista dell'edizione 2025, si trova al centro di una polemica infuocata. Il Codacons ha infatti richiesto la sua squalifica, accusandola di aver fatto dichiarazioni lesive nei confronti della dignità femminile. Scopriamo insieme i dettagli di questa vicenda che potrebbe cambiare le sorti del reality!

Jasmine Salvati, naufraga dell'edizione 2025 de L'Isola dei Famosi, è finita nell'occhio del ciclone. A pochi giorni dall'inizio del reality, è stata formalmente richiesta la sua eliminazione dal programma a causa di alcune dichiarazioni ritenute lesive della dignità delle donne. A presentare l'istanza è stato il Codacons, che ha inoltrato una lettera ufficiale a RTI Mediaset, chiedendo l'immediata esclusione della concorrente. Scopriamo nel dettaglio cosa sta succedendo. Isola dei Famosi 2025: la denuncia del Codacons contro Jasmin Salvati. La notizia è stata diffusa da Gabriele Parpiglia attraverso le sue Instagram Stories, dove ha mostrato alcune pagine della lettera di denuncia redatta dall'associazione per la tutela dei consumatori.

