Isola dei Famosi 2025 streaming e diretta tv | dove vedere la quinta puntata

Se sei pronto a vivere l’adrenalina dell’Isola dei Famosi 2025, non puoi perderti la quinta puntata in programma questa sera, mercoledì 4 giugno alle 21:30 su Canale 5. Tra colpi di scena, confronti e sorprese, scopri come seguire l’evento sia in diretta TV che in streaming, per essere sempre aggiornato su tutte le avventure dei tuoi vip preferiti. Ecco tutto quello che devi sapere per non perderti nemmeno un momento!

. Questa sera, mercoledì 4 giugno 2025, alle ore 21,30 su Canale 5 va in onda la quinta puntata de L’Isola dei Famosi 2025, la nuova edizione del reality che quest’anno vedrà la conduzione di Veronica Gentili. Al suo fianco, nel ruolo inedito di opinionista, Simona Ventura, che dell’Isola è stata storica conduttrice e un anno anche naufraga. Inviato in Honduras il bel Pierpaolo Pretelli. Dove vedere L’Isola dei Famosi 2025 in diretta tv e live streaming? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio. In tv. Il reality andrà in onda con gli appuntamenti serali in diretta ogni settimana, il lunedì eo mercoledì sera, per due mesi circa alle ore 21,30 su Canale 5. 🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Isola dei Famosi 2025 streaming e diretta tv: dove vedere la quinta puntata

