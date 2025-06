Isola dei Famosi 2025 stasera doppia eliminazione

Stasera l'Isola dei Famosi 2025 promette emozioni forti con una doppia eliminazione! Alle 21:35, preparatevi a seguire in diretta la quinta puntata condotta da Veronica Gentili. In un clima di tensione crescente, chi lascerà il gioco? Questo appuntamento non è solo reality, ma un riflesso delle dinamiche sociali attuali. L'ansia e le alleanze in gioco ci ricordano quanto sia intrigante la lotta per la sopravvivenza. Non perdete

Anticipazioni quinta puntata di mercoledì 4 giugno 2025. Nuovo appuntamento con l’ Isola dei Famosi 2025 e su DavideMaggio.it si rinnova il live minuto per minuto per seguire e raccontare tutto ciò che accade in studio e soprattutto in Honduras. In diretta su Canale 5, dalle 21:35 circa, Veronica Gentili conduce la quinta puntata, affiancata da Simona Ventura in veste di opinionista, con Pierpaolo Pretelli inviato oltreoceano a raccontare e guidare i naufraghi nelle varie prove. Al televoto eliminatorio ci sono Dino Giarrusso, Mario Adinolfi e Patrizia Rossetti, finiti in nomination nel corso dell’ultima puntata, ma i naufraghi non sanno che sono tutti a rischio uscita: in puntata ci sarà infatti una doppia eliminazione a portare un po’ di scompiglio nel gruppo. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it © Davidemaggio.it - Isola dei Famosi 2025, stasera doppia eliminazione

Mentre sull'#Isola si inaspriscono i conflitti e il fuoco rischia di spegnersi, su Montecristo Jey e Chiara si confidano. I due affronteranno una prova per ottenere una ricompensa che farà tutti felici... o forse no? Non perdere il Daytime di oggi per scoprirlo! Tweet live su X

"Io so di avere le mie ragioni, lui pensa di avere le sue" Loredana sta cercando di instaurare una convivenza "il più possibile civile e pacifica" con Mario. #Isola Tweet live su X

